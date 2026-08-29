В Саратовской области ожидают миллион туристов в год

Рост туристического потока ожидается в Саратовской области в 2026 году. Министр культура региона Наталия Щелканова рассказала о повышении показателя на 5-10% год к году, пишет ТАСС со ссылкой на ответ главы ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Госпожа Щелканова уточнила, что к 2028 году, регион должны будут посетить свыше 1 млн туристов. Рост потока ожидают как в 2026-м, так и в последующие годы. «Власти и бизнес закладывают для этого серьезную базу»,— отметила чиновница.

Среди факторов роста туристического потока: «развитие инфраструктуры и поддержка событийного туризма». В минкульте уточнили, что в регионе действуют пять глэмпинг-комплексов, также создаются новые кемпинги и кемпстоянки. Также в Саратовской области появляются тематические тропы и туры. Одна из троп — «Белая полоса» на утесе Степана Разина — взяла гран-при премии «Маршрут года».

Также госпожа Щелканова напомнила о воссоздании речных маршрутов, по которым ходят скоростные суда «Валдай». Глава ведомства, отметила, что такие поездки пользуются спросом. «Задача — дальше обустраивать пристани, чтобы на каждой точке у туристов был набор услуг — сувениры, питание, экскурсии»,— обозначила глава минкульта.

Ключевую, по мнению министра, роль в развитии сферы занял агротуризм, в котором фиксируют «устойчивую положительную динамику развития». Суммарную поддержку 20 млн руб. получили за три года «Лукоморье» в Аткарском районе и «Яблоневый сад» в Хвалынском.

Дарья Васенина