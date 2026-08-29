В Невинномысске уничтожают фрагменты сбитых беспилотников

В Невинномысске сотрудники спецслужб уничтожают собранные фрагменты сбитых воздушных целей. В городе могут быть слышны громкие хлопки с 11:00 до 12:00, сообщили в администрации Невинномысска.

Обломки утилизируют специалисты в безопасном месте по установленной процедуре. Жителей города призвали не беспокоиться из-за звуков.

Ранее в Невинномысске, Ставрополе и 11 округах края действовал режим беспилотной опасности. Он был введен в 02:55 и отменен в 06:18 29 августа.

Валерий Климов