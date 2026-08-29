После ДТП с бензовозом в Мясниковском районе загорелось несколько автомобилей

В Мясниковском районе Ростовской области произошло серьезное ДТП с участием бензовоза, пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла утром 29 августа на 12-м километре автодороги. После столкновения на месте возник пожар, трассу заволокло густым черным дымом. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых видны горящие и обгоревшие автомобили.

По предварительным данным, в огне оказались бензовоз, автобус и легковой автомобиль. Позднее от транспортных средств остались обгоревшие металлические конструкции.

На место прибыли экипажи Госавтоинспекции. Сотрудники регулируют движение и обеспечивают безопасность на трассе. По данным «Яндекс.Карт», на участке образовалась многокилометровая пробка.

Информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.

Валерий Климов