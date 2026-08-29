Возбуждено дело о теракте после атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру Ростовской области

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту террористической атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в ночь на 29 августа БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры в регионе. В Ростове-на-Дону и Аксайском районе пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома.

Следователи проводят необходимые действия на местах происшествий, устанавливают типы и модели примененного вооружения, а также лиц, причастных к атакам. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

Одновременно СК возбудил дело по факту атаки беспилотников на автобус с мирными жителями в Белгородской области 28 августа. В результате погибли два человека, еще шестеро пострадали.

Валерий Климов