Из-за сильного ветра в Анапе запретили купание в море
В Анапе 29 августа временно запретили купание в море и использование надувных плавательных средств и катамаранов. Ограничения введены из-за шторма и сильного северо-восточного ветра, сообщили в администрации города.
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Жителей и туристов призвали соблюдать осторожность, не подвергать опасности жизнь и здоровье и усилить контроль за детьми.
Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о сильных дождях и ливнях с грозой, градом и порывами ветра до 20–25 м/с в отдельных районах региона. Воздух может прогреться до 30 градусов.