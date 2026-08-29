Из-за сильного ветра в Анапе запретили купание в море

В Анапе 29 августа временно запретили купание в море и использование надувных плавательных средств и катамаранов. Ограничения введены из-за шторма и сильного северо-восточного ветра, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Жителей и туристов призвали соблюдать осторожность, не подвергать опасности жизнь и здоровье и усилить контроль за детьми.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о сильных дождях и ливнях с грозой, градом и порывами ветра до 20–25 м/с в отдельных районах региона. Воздух может прогреться до 30 градусов.

Вячеслав Рыжков