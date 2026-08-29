Семь тысяч заявлений в первый класс подали в Пензенской области онлайн

В Пензенской области развивается цифровизация сферы образования. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»

Возможность подать заявление на зачисление ребенка в первый класс онлайн появилась в 2022-м. В этом году через «Госуслуги» направили порядка 7 тыс. соответствующих запросов — 59% от общего числа. Второй этап приема заявлений закончится 5 сентября. В его рамках принимают заявление на зачисление детей в школы не по прописке.

«Для выбора учебного заведения можно воспользоваться фильтрами: по наличию мест, типу школы, преподаваемым языкам, оснащению и вариантам дополнительных занятий, а также вариантам расписания (наличию второй смены или занятий в субботу)»,— рассказали в правительстве. Чиновники также уточнили порядок: отказ может прийти, если нет свободных мест, если места есть, родителям назначат время приема документов. Принять решение о возможности зачисления должны в течение пяти дней.

Дарья Васенина