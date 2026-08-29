Топливо утром 29 августа отпускают на 26 АЗС Новороссийска

В Новороссийске по состоянию на 9:00 29 августа топливо отпускают на 26 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС действуют ограничения, установленные собственниками: бензин и дизельное топливо отпускаются только в баки автомобилей, объем заправки ограничен 30, 40, 50 или 60 литрами в зависимости от станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

АИ-100 доступен на одной АЗС, АИ-95 — на пяти, АИ-92 — на четырех, дизельное топливо — на 24 заправках.

На АЗС «Роснефти» на Мысхакском шоссе доступно дизельное топливо, бензин АИ-92 и АИ-95 отпускается по топливным картам и спецтранспорту. В Цемдолине на улице Ленина на станции на выезде из города доступно дизельное топливо, АИ-95 — для спецтранспорта. В Верхнебаканском также отпускается дизельное топливо.

На АЗС «Лукойла» на проспекте Дзержинского доступно дизельное топливо, бензин АИ-92 и АИ-95 — для спецтранспорта. На станции в Раевской можно приобрести АИ-95, АИ-100 и дизельное топливо. На двух АЗС в Цемдолине доступны различные виды топлива, на улице Куникова — АИ-95, на Сухумском шоссе — АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, в Глебовском — дизельное топливо.

АЗС «Газпрома» в Натухаевской располагает АИ-92, АИ-95 и дизельным топливом. На двух станциях «Газпромнефти» в Гайдуке и на станции на Сухумском шоссе отпускается дизельное топливо.

На АЗС Rusoil в Цемдолине доступно дизельное топливо, станция работает до 23:00. На АЗС «Татнефти» в Верхнебаканском также отпускается дизельное топливо. На станциях «Уфим-нефти» доступно дизельное топливо, на АЗС на Сухумском шоссе — также АИ-95.

АЗС PNB в Кирилловке отпускает АИ-92, а АИ-95 и дизельное топливо — по картам PNB. Ежедневный технический перерыв на станции проходит с 23:45 до 00:10. На АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской доступно дизельное топливо.

Часть заправок продолжает работать только с отдельными категориями клиентов. В Цемдолине АЗС «Роснефти» рядом с развязкой, в Кирилловке АЗС «Роснефти», на улице Суворовской АЗС «Лукойла» и в Верхнебаканском АЗС «Лукойла» отпускают топливо только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от их посещения. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.

Вячеслав Рыжков