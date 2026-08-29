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Сильные дожди прогнозируют в Сочи

В Сочи и федеральной территории Сириус 29 августа ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. По данным метеорологов, неблагоприятные погодные явления прогнозируются местами в прибрежной зоне, передает пресс-служба мэрии Сочи.

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

На фоне ухудшения погоды купание на пляжах курорта может быть временно ограничено. Решение о возможности использования пляжей будет приниматься с учетом обстановки на конкретных участках побережья.

Жителям и туристам рекомендовали отказаться от отдыха у воды во время непогоды. Автомобилистам также советуют не оставлять машины под деревьями, рекламными конструкциями и другими потенциально опасными объектами.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

Вячеслав Рыжков

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