Показывать кино смогут во всех районах Пензенской области
«Достойные» условия для кинопоказов создадут во всех районах Пензенской области. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Глава региона выдал соответствующее поручение районным администрациям. К концу года планируют довести число муниципальных кинозалов до 23. Еще восемь площадок открывают «по линии Фонда кино». Кинотеатры появятся в следующих населенных пунктах: Заметчино, Башмаково, Колышлей, Наровчатов, Лунино, Старая Каменка и Радищево.
Напомним, сегодня в Пензенской области проходит всероссийская акция «Ночь кино». Показы организовали в Пензе и районах.