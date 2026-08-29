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Показывать кино смогут во всех районах Пензенской области

«Достойные» условия для кинопоказов создадут во всех районах Пензенской области. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Глава региона выдал соответствующее поручение районным администрациям. К концу года планируют довести число муниципальных кинозалов до 23. Еще восемь площадок открывают «по линии Фонда кино». Кинотеатры появятся в следующих населенных пунктах: Заметчино, Башмаково, Колышлей, Наровчатов, Лунино, Старая Каменка и Радищево.

Напомним, сегодня в Пензенской области проходит всероссийская акция «Ночь кино». Показы организовали в Пензе и районах.

Дарья Васенина