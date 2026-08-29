Купальный сезон на Комсомольском пруду в Ставрополе продлили до 13 сентября включительно. Об этом сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Купаться на пруду разрешено ежедневно с 08:00 до 19:00. Северный пляж в районе спасательного поста продолжит работать с 06:00.

По словам мэра Ставрополя Ивана Ульянченко, вся пляжная инфраструктура останется доступной для посетителей. На территории работают спортивные и детские площадки, душевые, питьевые фонтанчики, кафе и прокат водных аттракционов.

За безопасностью на территории пруда круглосуточно следят спасатели. Телефон экстренной помощи — 112.

Валерий Климов