В Ростове проверили сообщение о загрязнении реки Темерник

Специалисты Минприроды Ростовской области проверили информацию о возможном сбросе загрязнений в реку Темерник после публикаций в интернете.

27 августа экологи обследовали акваторию в районе моста на проспекте Космонавтов. На поверхности воды они заметили темное пятно, однако следов нефтепродуктов и бытовых стоков не обнаружили.

На следующий день специалисты провели повторный осмотр. К этому моменту пятно на поверхности воды исчезло.

В министерстве сообщили, что продолжают следить за ситуацией. Сообщить о возможных нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии (863) 283-20-38.

Валерий Климов