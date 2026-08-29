После атаки БПЛА в Аксайском районе Ростовской области загорелась лесополоса

В Аксайском районе Ростовской области после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесополосе. Пожар ликвидирован. Обломки БПЛА также обнаружили на территории складских помещений.

Атака произошла в ночь на 29 августа. По уточненным данным, в Ростовской области пострадали семь человек. В Ростове-на-Дону госпитализировали четырех человек, включая двух детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Еще трое жителей Аксайского района обратились за медицинской помощью.

В Ростове повреждения получили два многоквартирных дома в Пролетарском районе. Жителей эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения. В Багаевском районе повреждены частные дома, в частности выбито остекление.

Власти региона предупреждают, что беспилотная опасность сохраняется.

Валерий Климов