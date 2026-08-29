Прокуратура Ростовской области взяла под контроль помощь пострадавшим при атаке БПЛА

Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав жителей, пострадавших в результате атаки беспилотников 29 августа. Повреждения зафиксированы в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, Аксайском и Багаевском районах.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Надзорное ведомство обеспечило взаимодействие с экстренными и профильными службами, чтобы жители могли оперативно получить необходимую медицинскую и иную поддержку.

Территориальные прокуроры контролируют ситуацию непосредственно на местах.

Для приема обращений граждан и оказания правовой помощи прокуратура региона открыла горячую линию: 8-863-210-55-99.

Валерий Климов