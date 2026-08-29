В Ростове развернули ПВР для жителей двух поврежденных при атаке БПЛА домов

В Ростове-на-Дону развернули пункт временного размещения для жителей двух многоквартирных домов в Пролетарском районе, поврежденных в результате атаки беспилотников утром 29 августа. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В ПВР оборудованы спальные места для пострадавших жителей. Для них также организовали горячее питание и обеспечили напитками.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА два многоквартирных дома получили повреждения. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жильцов.

По уточненным данным властей Ростовской области, в результате атаки пострадали семь человек. Четверо, в том числе двое детей, госпитализированы в Ростове. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Валерий Климов