Отгрузка промышленности выросла в Ставрополе, Ессентуках и еще 14 территориях

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг организациями промышленности Ставропольского края в январе—июле 2026 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 17 муниципальных округах и городских округах. Такие данные содержатся в отчете Северо-Кавказстата об отгрузке товаров, выполнении работ и услуг собственными силами организациями, не относящимися к МСП, за январь—июль 2026 года. С документом ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее значительный рост зафиксирован в Андроповском округе — отгрузка составила 1,32 млрд руб., что в 8,3 раза больше показателя января—июля 2025 года. В Ессентуках объем вырос почти вдвое — до 3,11 млрд руб.

В обрабатывающих производствах Андроповского округа рост оказался еще выше: отгрузка составила 1,16 млрд руб., или 266,5% к уровню годом ранее, то есть увеличилась более чем в 2,6 раза. В Ессентуках показатель достиг 2,28 млрд руб., увеличившись в 2,6 раза.

В Александровском округе промышленная отгрузка выросла до 693,3 млн руб., или 125,2% к январю—июлю прошлого года. В Апанасенковском — до 174,9 млн руб. (120,1%), в Курском — до 207,8 млн руб. (120,6%), в Предгорном — до 2,55 млрд руб. (112,5%).

Рост также отмечен в Кочубеевском округе — до 4,33 млрд руб., или 110,5% к уровню прошлого года, в Кировском — до 587,5 млн руб. (103,8%), в Левокумском — до 213,8 млн руб. (104,6%), в Новоселицком — до 78,7 млн руб. (104,3%), в Степновском — до 66,6 млн руб. (106,9%), в Туркменском — до 124,3 млн руб. (103,7%).

В Шпаковском округе отгрузка составила 8,03 млрд руб., увеличившись на 8,6%. В Советском округе показатель достиг 2,995 млрд руб. (102%).

Среди городских округов промышленная отгрузка в Ставрополе выросла на 10,5%, до 65,54 млрд руб. В Железноводске она увеличилась на 9,6%, до 867,3 млн руб., а в Пятигорске — на 8,1%, до 26,42 млрд руб.

В обрабатывающих производствах рост также зафиксирован в ряде территорий. В Курском округе отгрузка достигла 59,8 млн руб., увеличившись на 36,7%. В Предгорном округе показатель составил 1,18 млрд руб. (112,8%), в Кочубеевском — 3,81 млрд руб. (106,6%), в Шпаковском — 7,15 млрд руб. (108,4%).

В Ставрополе обрабатывающие предприятия отгрузили продукции на 51,31 млрд руб., что на 8,1% больше, чем годом ранее. В Железноводске рост составил 10,6%, до нераскрытого в таблице объема, а в Ессентуках отгрузка выросла в 2,6 раза, до 2,28 млрд руб.

При этом по краю в целом отгрузка обрабатывающих производств сократилась на 11,1%, до 249,23 млрд руб. То есть рост в отдельных территориях не компенсировал снижение по региону в целом.

Валерий Климов