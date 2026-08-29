Ставрополье вошло в десятку регионов России по числу мошеннических звонков детям

Ставропольский край занял седьмое место среди регионов России по числу мошеннических звонков несовершеннолетним. Такие данные приводятся в совместном исследовании МТС и Positive Technologies, подготовленном накануне 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего за первое полугодие российским пользователям младше 18 лет поступило около 92,6 млн нежелательных звонков, или 4,4% от общего числа таких входящих. Большинство подозрительных вызовов были выявлены и заблокированы.

На Ставрополье злоумышленники чаще всего представлялись сотрудниками операторов связи — на эту схему пришлось 28,5% мошеннических звонков детям. Еще в 18,2% случаев несовершеннолетним предлагали лжеинвестиции и дополнительный заработок, в 16,7% мошенники выдавали себя за представителей государственных органов. Звонки от имени почты и маркетплейсов составили 6,5%, коммунальных служб — 5,8%. В совокупности на эти пять схем пришлось около двух третей обманных звонков.

Наиболее уязвимой группой оказались дети 11–14 лет — 42,5% всех зафиксированных случаев. На подростков от 15 до 17 лет пришлось 36,8%, на детей 6–10 лет — 20,7%.

Чаще всего мошенники звонят несовершеннолетним в будни. На Ставрополье пик таких вызовов приходится на среду с 11 часов, когда дети могут оставаться без непосредственного контроля родителей и самостоятельно отвечать на звонки.

Одним из основных способов воздействия на детей остаются игровые сценарии. В 36,4% случаев мошенники предлагают бесплатную игровую валюту или редкие виртуальные предметы, чтобы получить доступ к платежным данным родителей. В 27,3% случаев злоумышленники пытаются заставить ребенка «спасти родителей», еще в 18,2% — «спасти себя». Нелегальный заработок фигурирует в 7,6% атак.

При этом, как отмечается в исследовании, несовершеннолетний зачастую является не конечной целью мошенников, а способом получить доступ к деньгам, банковским картам и аккаунтам всей семьи.

«В атаках на детей мошенники рассматривают их как мостик к данным, деньгам и аккаунтам родителей. Аферисты могут запугать ребенка, а не просто обмануть, что может привести не только к финансовым последствиям для семьи, но к психологическим травмам для ребенка», — сообщил директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

Он призвал родителей использовать специальные средства защиты и заранее обсуждать с детьми правила поведения при подозрительных звонках, особенно перед началом учебного года, когда дети становятся более самостоятельными.

Валерий Климов