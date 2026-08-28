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РФС ограничил регистрацию новых игроков для «Ростова» и «Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) запретил «Ростову» и «Сочи» регистрировать новых футболистов. Об этом сообщила пресс-служба РФС, передает ТАСС.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В отношении «Ростова» ранее сообщалось о задержках по выплате заработной платы. В августе агент футболистов клуба рассказывал о задержках зарплат в команде. При этом точные основания для нынешнего запрета РФС не уточнил.

Для «Сочи» это уже не первое подобное ограничение в текущем году. В июне РФС запретил клубу регистрировать новых игроков из-за задолженности перед самарскими «Крыльями Советов» по трансферу защитника Александра Солдатенкова. Палата РФС по разрешению споров обязала «Сочи» выплатить задолженность по трансферному контракту и пени за нарушение сроков платежей.

«Ростов» выступает в Российской премьер-лиге. После пяти туров команда набрала пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Сочи» в текущем сезоне играет в Первой лиге.

После восьми матчей клуб набрал 16 очков и занимает третье место. По итогам прошлого сезона команда покинула РПЛ. Запрет на регистрацию новых игроков ограничивает возможность клубов заявлять новичков до снятия соответствующих санкций.

Анна Гречко

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