Главные новости за 28 августа. Кавказ

Следственный комитет в Кабардино-Балкарии организовал доследственную проверку по факту гибели парапланериста. Предварительно, сегодня, 28 августа, в лесу гористой местности Черекского района на деревьях был обнаружен парашют. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело парапланериста — 69-летнего жителя Свердловской области.

Газета «Ставропольская правда» отказалась размещать предвыборный агитационный материал кандидата «Яблока» в Госдуму Виталия Зубенко, баллотирующегося по 60-му одномандатному округу в Ставропольском крае. По словам кандидата, редакция сообщила об отказе по телефону и не объяснила его причин. В тот же день «Яблоко» направило жалобу в краевую избирательную комиссию.

Наибольший объем инвестиций в Северо-Кавказском федеральном округе приходится на Республику Дагестан (62,4 млрд руб., +3,8% год к году) и Ставропольский край (52,6 млрд руб., -11% г/г). Доля Дагестана в СКФО по данному показателю составляет 38%, Ставрополья — 32%, сообщил журналистам начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

В Дагестане избрали меру пресечения подозреваемому в покушении на убийство малолетней, ее похищении, а также в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 105, п.п. «в», «г», «д» ч. 2 ст. 126 и ч. 2 ст. 318 УК РФ) 59-летнему мужчине. По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Президент России Владимир Путин по предложениям политических партий внес на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики три кандидатуры для избрания на должность главы региона. В числе претендентов — действующий глава республики Рашид Темрезов, выдвинутый партией «Единая Россия»; председатель комитета парламента КЧР по регламенту и мандатным вопросам Александр Чайка, предложенный ЛДПР; а также председатель комитета по промышленности, транспорту и энергетике, выдвинутый партией «Справедливая Россия».