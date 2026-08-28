Главные новости за 28 августа. Сочи

В Сочи планируют высадить первую в России плантацию какао в теплицах КФХ «100 гектар». Российские какао и бананы намерены использовать для производства мороженого, запуск которого запланирован до конца 2026 года.

69-летняя врач-педиатр из Сочи стала жертвой мошенников и потеряла 93 млн руб. Злоумышленники несколько месяцев выдавали себя за правоохранителей и представителей Центробанка и убедили женщину передать деньги от продажи двух квартир.

В Сочи и Сириусе 29 августа ожидаются грозы и сильные дожди, в горах сохраняется риск схода небольших селевых потоков. После дождей температура сохранится на уровне +23…+27 градусов.

В Сочи на пляжах оборудовали защищенные места для укрытия сотрудников на случай угрозы БПЛА. Персонал сможет воспользоваться ими после того, как посетителей выведут с опасного участка. На пляжах, где не слышны городские сирены, тревожные сигналы будут дополнительно передавать через громкоговорители.

В Сочи задержали двух человек по делу об осквернении памятника танкистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 46-летняя женщина и ее 48-летний знакомый признали вину, в ближайшее время им планируют предъявить обвинения.

В Сочи на форуме «Вся Россия — 2026» обсудили работу СМИ с культурными и национальными нарративами. На стратегической сессии начальник Управления по общественным проектам Администрации президента РФ Сергей Новиков обозначил среди приоритетов патриотизм, национальное единство, семейные и нравственные ценности и связал эту работу с предстоящими выборами в Госдуму.