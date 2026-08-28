Главные новости за 28 августа. Новороссийск

С начала 2026 года в бюджет Новороссийска поступило 47,64 млн рублей в рамках компенсационного озеленения за вырубленные и поврежденные зеленые насаждения.

В Новороссийске строительно-монтажные работы по реконструкции теплового водовода на участке от улицы Магистральной до дома №3 по улице Кутузовской планируют возобновить 7 сентября. При этом первоначальный срок завершения проекта, установленный на май 2026 года, перенесен на конец декабря.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко поручил синхронизировать графики муниципального транспорта с расписанием городских мероприятий.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года в Новороссийске изменится схема движения пригородных автобусов в Гайдуке, Борисовке и Раевской. Корректировки маршрутов №105М и №22М связаны в том числе с необходимостью обеспечить прямой подвоз школьников.

Открытое горение в заповеднике «Утриш» в Анапском районе ликвидировали. По состоянию на 12:00 28 августа пожар потушили.

В Анапе составили более 250 протоколов за ненадлежащее содержание земель.

В Краснодарском крае специалисты Новороссийского филиала ЦОК АПК исследовали 3,3 млн тонн сахарной свеклы нового урожая. С 2 июня по 25 августа лаборатория Краснодарского пункта проверила 56 проб на соответствие требованиям технического регламента о безопасности пищевой продукции.