Волгоградская область стала новым шахтерским регионом РФ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил с рабочим визитом Котельниковский район. Встреча была посвящена вопросам развития минерально-химического комбината, уточнили в пресс-службе главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Волгоградской области Фото: Пресс-служба правительства Волгоградской области

Господин Бочаров пообщался с коллективом горно-обогатительного комбината (ГОК). Затем губернатор осмотрел производственную инфраструктуру и спустился в шахту.

В 2026 году «ЕвроХим — ВолгаКалий» отмечает 20-летие. Предприятие работает на базе Гремячинского калийного месторождения. Оно является самым богатым в европейской части России.

В 2024 году запустили работу ГОКа. На данный момент реализуется второй этап, но комбинат уже действует в режиме полного цикла — от добычи до отгрузки готовых удобрений. Проект подразумевает возведение надземных и подземных производственных, а также вспомогательных объектов. Строительство идет в рамках инвестиционного соглашения Минпромторга РФ, Волгоградской области и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

«У меня нет никаких сомнений, что развитие Котельниковского ГОКа даст дополнительные синергетические возможности промышленному комплексу региона»,— прокомментировал Андрей Бочаров, отметив, что Волгоградская область стала одним из «шахтерских» субъектов РФ. «Работать под землей в сложных условиях, при высоких температурах сможет не каждый. В честь профессионального праздника я хочу всем шахтерам страны пожелать здоровья, выдержки и трудовых побед, а их семьям — благополучия и терпения»,— поздравил сотрудников ГОКа губернатор.

Дарья Васенина