Международные наблюдатели из дружественных России стран посетят Крым во время выборов в Госдуму, сообщил журналистам председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. По его словам, подготовка к голосованию в регионе проходит в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Будут, безусловно, международные наблюдатели, скажем, из открытых и дружеских стран», — сказал господин Константинов.

При этом он отметил, что не считает необходимым приглашать в Крым наблюдателей из недружественных государств. По мнению главы регионального парламента, они не заинтересованы в том, чтобы представлять объективную картину проведения выборов.

Владимир Константинов также заявил, что в настоящее время угроз для проведения выборов в Крыму нет. Подготовка к голосованию продолжается в штатном режиме.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Одновременно в регионах состоятся избирательные кампании в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что смена власти на Украине, по мнению главы Госсовета Крыма Владимира Константинова, не изменит «антироссийский курс страны». По словам главы крымского парламента, при возможной смене украинского руководства политический курс страны останется прежним. Он связал происходящие внутри Украины процессы с борьбой различных политических групп.

Анна Гречко