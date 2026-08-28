В Староминском районе газифицировали два населенных пункта

В поселках Восточный и Дальний Краснодарского края ввели в эксплуатацию 12,5 км межпоселкового газопровода и распределительных сетей. Подключиться к газу в рамках президентской программы смогут более 280 домовладений, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Староминском районе Краснодарского края завершили газификацию поселков Восточный и Дальний. В населенных пунктах ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод и распределительные сети общей протяженностью 12,5 км.

После завершения работ к сетевому газу смогут подключиться более 280 домовладений и два фельдшерско-акушерских пункта. В рамках программы социальной догазификации к газу уже подключили дом семьи участника СВО в поселке Восточном.

С учетом нового газопровода в Староминском районе газифицированы 13 населенных пунктов. С жителями заключили 937 договоров по президентской программе, сетевым газом уже пользуются 733 домовладения.

В Краснодарском крае с начала 2026 года проложили 110 км из запланированных 210 км газовых сетей. В 2025 году в регионе построили 27 объектов газоснабжения и более 145 км сетей, направив на эти цели свыше 1 млрд руб.

Всего в рамках президентской программы газ подвели к границам 102,6 тыс. домовладений на Кубани. Подключены 79,2 тыс. домовладений.

Для жителей региона также действуют краевые меры поддержки при газификации. Получить выплаты могут 23 категории граждан, в том числе малоимущие и многодетные семьи, ветераны и инвалиды боевых действий, участники СВО и их семьи. Компенсация за догазификацию дома составляет до 119,8 тыс. руб., субсидия — до 113,5 тыс. руб.

Средства можно направить на проектирование, строительство или реконструкцию внутреннего газопровода, а также приобретение и установку газового оборудования и приборов учета. Оформить социальную помощь можно через Госуслуги, МФЦ или управление социальной защиты по месту жительства.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года более 1,1 тыс. владельцев квартир и частных домов в Краснодаре отказались допускать специалистов АО «Краснодаргоргаз» для проведения обязательного ежегодного технического обслуживания газового оборудования. В связи с этим компания намерена отключить таких абонентов от газоснабжения в соответствии с требованиями постановления правительства РФ №410.

Анна Гречко