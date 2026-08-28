В мэрии Краснодара озвучили уровень доходов молодых педагогов

Заместитель главы Краснодара Анна Леонова на брифинге заявила, что молодой педагог в городе не получает менее 50 тыс. руб. По ее словам, размер выплат формируется с учетом региональных и муниципальных доплат, а также оплаты классного руководства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

«Есть доплата губернатора, есть доплата молодому педагогу. И даже с этими составляющими она не может быть 26–28 тыс. рублей. Любой педагог берет классное руководство. За это тоже платится»,— сообщила госпожа Леонова.

Она отметила, что система оплаты труда позволяет педагогам понимать, из чего складывается их заработная плата. При этом в отдельных случаях итоговая выплата может быть существенно ниже. Например, зарплата может составить около 25 тыс. руб, если учитель находился на больничном или после отпуска получил отпускные и не отработал полный месяц.

Как писал «Ъ-Кубань», в первом квартале 2026 года медианная предлагаемая заработная плата в Краснодарском крае увеличилась на 9% год к году и составила 76,5 тыс. руб. Спрос на медперсонал в регионе практически не изменился: работодатели разместили более 72,4 тыс. вакансий, что соответствует 51% от общего объема предложений в Южном федеральном округе против 50% годом ранее.

Наиболее высокие зарплатные предложения зафиксированы в сегменте высшего и среднего менеджмента — 137,5 тыс. руб., а также в строительстве и недвижимости (123,1 тыс. руб.) и автомобильном бизнесе (100,2 тыс. руб.). Зарплатные ожидания соискателей при этом остались на уровне около 70 тыс. руб.

Наибольшее число вакансий сосредоточено в сфере продаж (16,6 тыс.), среди рабочего персонала (13,1 тыс.) и в строительстве (11,6 тыс.). В числе наиболее востребованных специалистов — менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, врачи, повара и бухгалтеры.

Анна Гречко