Смена власти на Украине, по мнению главы Госсовета Крыма Владимира Константинова, не изменит «антироссийский курс страны». Об этом господин Константинов заявил журналистам, также допустив новые провокации со стороны Киева накануне сентябрьских выборов в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По словам главы крымского парламента, при возможной смене украинского руководства политический курс страны останется прежним. Он связал происходящие внутри Украины процессы с борьбой различных политических групп.

Владимир Константинов также заявил, что Вооруженные силы Украины, усиливая удары вглубь российской территории, якобы пытаются сорвать подготовку к выборам в Госдуму и само голосование. Он предупредил о возможных дальнейших действиях со стороны Киева.

Единый день голосования в России в 2026 году пройдет с 18 по 20 сентября. Одновременно состоятся выборы депутатов Госдумы IX созыва, а также кампании в региональные и местные органы власти.

Анна Гречко