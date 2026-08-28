В саратовских «Чижике» и «Светофоре» нашли фальсификат

Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям совместно с представителями саратовской общественной палаты провело проверку качества молочной продукции в местных торговых сетях. Подробности сообщила пресс-служба службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин / Коммерсантъ Фото: Сергей Петунин / Коммерсантъ

По итогам лабораторных исследований в образцах сыра воронежского производства зафиксировано превышение допустимого уровня консерванта, а продукция ставропольского предприятия уличена в фальсификации. 6 августа специалисты отобрали пробы в магазинах торговой сети «Чижик». Проверили продукцию нескольких производителей, включая торговые марки «Светаево» и «Из села Удоево», а также товары местных предприятий. В фокус внимания попали творог и творожная масса, сыры, сливочное масло, сметана, ряженка и пастеризованное молоко. Согласно результатам экспертизы, проведенной в Приволжском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», в сыре «Российский сливочный 50%» (ТМ «Светаево»), выпущенном ООО «Бобровский сырзавод» (Воронежская область), обнаружено превышение массовой доли натамицина (пищевая добавка Е235).

Также пробы отобрали в торговой сети «Светофор». Проверили продукцию ООО «Ивановский молочно-жировой комбинат» и ООО «Русмолоко». В образцах ставропольского «Русмолока» зафиксировали признаки фальсификации. В частности, в сметане «Супер-коровка» нашли растительные жиры и сорбиновую кислоту. Среди прочего зафиксировали несоответствие жирнокислотного состава, что является нарушением требований ГОСТ 31452-2012. Аналогичные нарушения выявили и в других товарных позициях того же производителя: сметане «Пятигорская», твороге 9% жирности и сливочном масле «Крестьянская коровка». По фактам обнаруженных нарушений Россельхознадзор инициирует процедуры административного реагирования.

Дарья Васенина