В Новороссийске 30% территорий КРТ отведут под озеленение
В Новороссийске 30% территорий, развиваемых в рамках комплексного развития территорий (КРТ), планируют отводить под озеленение. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко на пятых публичных обсуждениях по формированию зеленой инфраструктуры Новороссийска.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В городе уже заключено семь договоров КРТ общей площадью 192 га. Помимо озеленения территорий в рамках проектов, власти намерены расширять зеленую инфраструктуру школ, дворов и земель лесного фонда.
Особое внимание в этом году уделяют школам. В частности, рассматривается возможность создания вдоль школьных ограждений живых изгородей из черенков. Для реализации проекта потребуется около 300 тыс. черенков. Предприниматели готовы взять шефство над образовательными учреждениями и участвовать в их озеленении.
Осенью на территории школы №31 в селе Глебовском планируют создать аптекарский огород — пространство, где школьники смогут изучать растения и основы бережного отношения к природе. Для проекта предполагается приобрести около 200 саженцев пряных и лекарственных трав. Для всех школ города также разработают единые методические рекомендации по высадке растений.
Одновременно власти намерены решить вопрос с поливом зеленых насаждений. Андрей Кравченко поручил подготовить предложения по созданию системы полива с использованием дождевой воды.
Отдельным направлением остается озеленение дворов. По словам главы города, ответственность за это направление возложена на руководителей внутригородских районов. В работе им помогают председатели ТОС, которые знают потребности конкретных территорий.
Еще одна проблема связана с растительными отходами. Сейчас каждый внутригородской район Новороссийска оснащен измельчителями, однако власти планируют приобрести дополнительное оборудование и создать единую систему переработки и обращения с отходами после ухода за зелеными насаждениями.
В обсуждениях приняли участие председатели ТОС, представители некоммерческих организаций и образовательных учреждений. В администрации отмечают, что жители все активнее подключаются к формированию водно-зеленого каркаса города.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске уведомления о новых требованиях к санитарному содержанию территорий получили владельцы 998 нестационарных торговых объектов. Предпринимателей обязали убирать территорию в радиусе 20 метров от своих объектов, устанавливать урны, а также следить за чистотой прилегающих тротуаров.