В Новороссийске 30% территорий КРТ отведут под озеленение

В Новороссийске 30% территорий, развиваемых в рамках комплексного развития территорий (КРТ), планируют отводить под озеленение. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко на пятых публичных обсуждениях по формированию зеленой инфраструктуры Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В городе уже заключено семь договоров КРТ общей площадью 192 га. Помимо озеленения территорий в рамках проектов, власти намерены расширять зеленую инфраструктуру школ, дворов и земель лесного фонда.

Особое внимание в этом году уделяют школам. В частности, рассматривается возможность создания вдоль школьных ограждений живых изгородей из черенков. Для реализации проекта потребуется около 300 тыс. черенков. Предприниматели готовы взять шефство над образовательными учреждениями и участвовать в их озеленении.

Осенью на территории школы №31 в селе Глебовском планируют создать аптекарский огород — пространство, где школьники смогут изучать растения и основы бережного отношения к природе. Для проекта предполагается приобрести около 200 саженцев пряных и лекарственных трав. Для всех школ города также разработают единые методические рекомендации по высадке растений.

Одновременно власти намерены решить вопрос с поливом зеленых насаждений. Андрей Кравченко поручил подготовить предложения по созданию системы полива с использованием дождевой воды.

Отдельным направлением остается озеленение дворов. По словам главы города, ответственность за это направление возложена на руководителей внутригородских районов. В работе им помогают председатели ТОС, которые знают потребности конкретных территорий.

Еще одна проблема связана с растительными отходами. Сейчас каждый внутригородской район Новороссийска оснащен измельчителями, однако власти планируют приобрести дополнительное оборудование и создать единую систему переработки и обращения с отходами после ухода за зелеными насаждениями.

В обсуждениях приняли участие председатели ТОС, представители некоммерческих организаций и образовательных учреждений. В администрации отмечают, что жители все активнее подключаются к формированию водно-зеленого каркаса города.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске уведомления о новых требованиях к санитарному содержанию территорий получили владельцы 998 нестационарных торговых объектов. Предпринимателей обязали убирать территорию в радиусе 20 метров от своих объектов, устанавливать урны, а также следить за чистотой прилегающих тротуаров.

Анна Гречко