Цены в Пензенской области выросли за полгода на 4,7%

В Пензенской области зафиксирована разнонаправленная динамика потребительских цен в период с 17 по 24 августа 2026 года. Пензастат отмечает умеренный рост в сегменте непродовольственных товаров и заметное снижение стоимости овощей. При этом с декабря 2025 года по июль 2026-го потребительские цены на товары и услуги выросли на 4,7%: продовольственные товары прибавили 3,8%, непродовольственные — 3,2%, услуги — 8,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

За неделю значительно снизились цены на свежие овощи и фрукты: белокочанная капуста (-14,54%; 30,8 руб. за 1 кг), картофель (-8,10%; 45,1 руб.) В то же время бакалейная группа показала точечный рост: пшено (+5,92%; 45,52 руб. за 1 кг), сахар-песок (2,3%; 76,09 руб.). Мясная и молочная продукция сохранили относительную стабильность, хотя стоимость свинины незначительно убавила до 342,54 руб., а говядина, напротив, прибавила 0,3% (727,56 руб.).

Рынок непродовольственных товаров и горюче-смазочных материалов отреагировал на макроэкономические факторы умеренным повышением цен, в частности, бензин марки АИ-95 подорожал на 0,73% до 74,61 руб. за 1 л. В строительном сегменте цена на обрезную доску увеличилась на 1,16% (18,32 тыс. руб. за 1 куб. м.). Незначительно выросла бытовая электроника, при этом средняя стоимость смартфона в регионе достигла 13,05 тыс. руб., телевизора — 31,1 тыс. руб.

В сфере услуг выросли цены на парикмахерские услуги: модельная женская стрижка подорожала на 0,74% (635,41 руб.), мужская — на 0,82% (550,61 руб.). Туристический рынок показал снижение стоимости пакетных предложений: поездка на Черноморское побережье подешевела на 4,69% (47,66 тыс. руб.). Коммунальный сектор остался стабильным, сохранив тарифы на холодное водоснабжение, водоотведение и электроснабжение.

Территориальная дифференциация цен выявила некоторые диспропорции. В Кузнецке стоимость пшена выросла на 6,5% (45,76 руб.), в Сердобске этот товар подорожал на 10,23% (48,25 руб.). В Пенза сильнее всего выросли цены на творог (453,59 руб.). Также есть различия от общерегионального уровня цен на стройматериалы.

Дарья Васенина