Кисловодск наращивает номерной фонд: в реестр добавили 19 объектов

С начала 2026 года реестр зарегистрированных средств размещения Кисловодска (Ставропольский край) пополнился 19 объектами, сообщил глава городакурорта Евгений Моисеев.

В своём канале в Max чиновник уточнил, что за весь 2025 год в реестр было включено 72 средства размещения. По словам Моисеева, за три года количество коллективных средств размещения в Кисловодске увеличилось на 52 % — сейчас в городе действует 267 таких объектов.

Ранее анонсировалось, что к 2027 году в Кисловодске появится свыше 4,5 тыс. новых мест размещения. Этого показателя планируют достичь за счёт реализации 20 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство санаториев, гостиниц и медицинских центров.

Мария Хоперская