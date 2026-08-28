В Новороссийске с начала года компенсация за вырубку деревьев составила 47,6 млн рублей

С начала 2026 года в бюджет Новороссийска поступило 47,64 млн рублей в рамках компенсационного озеленения за вырубленные и поврежденные зеленые насаждения. Об этом «Новороссийскому рабочему» сообщили в управлении городского и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Размер компенсации рассчитывается по нормативам, установленным постановлением главы города №790 от 17 февраля 2026 года. При расчете учитываются вид зеленого насаждения, стоимость посадочного материала, работ по высадке и последующего годового ухода.

Дороже всего оценивается уничтожение субтропических деревьев. Стоимость саженца составляет 38 586,61 рубля, высадка — 3 658 рублей, годовой уход — еще 1 759,54 рубля. Таким образом, общая компенсация за одно такое дерево достигает 44 004,15 рубля. Для газона ставка составляет 951,13 рубля за квадратный метр.

Если в ходе строительных работ необходимо удалить деревья, подрядчик должен получить порубочный билет в районной администрации. После обращения комиссия обследует участок и составляет соответствующий акт.

Например, при реконструкции ТГВ на участке от улицы Кутузовской, 3 до улицы Магистральной с подрядной организации взыскали 1,66 млн рублей компенсации за уничтожение 26 деревьев кельрейтерии. Такие данные в ответе на запрос «Новороссийского рабочего» привел и.о. заместителя главы города Александр Губанов.

При этом указанная сумма превышает расчетную стоимость 26 деревьев по действующим нормативам: если исходить из максимальной ставки 44 004,15 рубля за дерево, компенсация составила бы около 1,14 млн рублей. Разница может быть связана с учетом других поврежденных зеленых насаждений либо особенностями конкретного расчета.

Объем компенсационных выплат в 2026 году уже существенно превышает показатель прошлого года. В 2025-м в бюджет Новороссийска по этой статье поступило 19,78 млн рублей. Таким образом, за неполный 2026 год сумма уже более чем в 2,4 раза выше прошлогодней.

При этом сама компенсация не означает автоматического восстановления утраченной растительности. В городе ежегодно проводятся посадки новых деревьев и кустарников. В частности, в декабре прошлого года озеленительные работы проходили на Парковой аллее, площади Героев, улице Советов, проспекте Ленина, Мысхакском шоссе, улицах Куникова, Видова, Дзержинского и других территориях.

Специалисты отмечают, что сам по себе декабрь не является неподходящим временем для посадки деревьев в Новороссийске. При температуре выше +5 градусов и непромерзшем грунте растения находятся в состоянии покоя, что позволяет проводить пересадку. Однако для успешного восстановления зеленых насаждений важны качество посадочного материала, закрытая корневая система и последующий уход.

Анна Гречко