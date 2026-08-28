В Сочи возобновили проектирование очистных сооружений после изменения границ зон охраны

Глава Сочи Андрей Прошунин провел совещание по реализации проектов модернизации очистных сооружений города. Работы проводят в рамках программы комплексного развития Сочи и региональной программы модернизации очистных сооружений Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Реализации проектов ранее мешали ограничения, связанные с особым режимом горно-санитарной охраны. После вступления в силу приказа Минздрава России от 27 февраля 2026 года границы зон пересмотрели. Это позволило возобновить полноценную работу по проектированию объектов.

Подрядчику направили актуализированные градостроительные планы земельных участков для пяти объектов: «Адлер/Кудепста», «Лазаревское», «Якорная Щель», «Магадан» и «Дагомыс». На ОСК «Бзугу» продолжают подготовку дополнительной документации.

На совещании поставили задачу дополнительно проработать сроки проектно-изыскательских работ по всем очистным сооружениям и обеспечить дальнейшую реализацию проектов. Также необходимо решить правовые и организационные вопросы по каждому объекту и определить порядок дальнейшей работы.

Андрей Прошунин отметил, что развитие системы водоотведения связано с экологической безопасностью Сочи, включая акваторию Черного моря, и качеством городской среды. Для дальнейшего продвижения проектов профильные подразделения продолжат работу с администрацией Краснодарского края и специализированными подрядными организациями по юридическим и организационным вопросам.

Мария Удовик