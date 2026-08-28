В Краснодаре восстанавливают дом, поврежденный БПЛА 24 августа

В Краснодаре продолжается восстановление многоквартирного дома в Карасунском округе, поврежденного в результате атаки БПЛА в ночь на 24 августа. Из 40 квартир временно освобождены только две, остальные жильцы продолжают находиться дома, сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в третьем подъезде. Там предстоит восстановить стены и балконы, а также заменить межкомнатные двери в квартирах. Проектировщики разрабатывают технические решения для восстановления железобетонных конструкций. После завершения этих работ будет получено заключение о пригодности здания к дальнейшей эксплуатации.

Беспилотник ударил в тыльную часть дома. В большинстве поврежденных квартир потребуется полностью заменить стеклопакеты и откосы, в остальных — только остекление. Замеры уже выполнены, окна производятся на заводе. Ожидается, что в середине следующей недели материалы доставят на объект и начнется восстановление теплового контура здания.

Обследование кровли показало, что она не получила повреждений. Восстановления требуют только карниз одного из подъездов и водосточная система.

Газовые сети в доме уже восстановлены, 15 квартир подключены к газоснабжению. В остальных 25 квартирах подачу газа возобновят после завершения работ по остеклению.

Материальные выплаты пострадавшим жителям планируется начать перечислять в конце следующей недели. После завершения ремонта власти также намерены благоустроить дворовую территорию дома.

В соседнем многоквартирном доме будет восстановлено поврежденное остекление. В администрации Краснодара заявили, что все пострадавшие жители получат необходимую помощь.

Вячеслав Рыжков