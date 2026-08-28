В Сочи хотят создать первую в РФ плантацию какао

В Сочи планируют создать первую в России плантацию какао. Проект намерены реализовать на территории крестьянского фермерского хозяйства «100 гектар», сообщил ТАСС руководитель проекта Андрей Платонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По его словам, саженцы какао уже доставлены в хозяйство. Культуру планируется выращивать в теплицах. Полученные российские какао и бананы намерены использовать для производства мороженого.

Запуск производства бананового мороженого запланирован до конца 2026 года. Помимо бананового вкуса, в линейке предполагается продукция с кокосом и финиками.

КФХ «100 гектар» работает в Сочи и специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур. На территории хозяйства уже выращиваются различные тропические и субтропические растения.

Вячеслав Рыжков