Первые 68 жилищных сертификатов получили жители двух районов Дагестана

Жители Хасавюртовского и Дербентского районов Дагестана получили первые 68 жилищных сертификатов. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов.

Всего принято 3367 заявлений — 1868 из них касаются капремонта поврежденного жилья, 1499 — строительства взамен утраченного. Выдача сертификатов продолжается. Кроме того, гражданам назначены единовременные выплаты — средства на общую сумму свыше 3,26 млрд рублей получили 85 тысяч человек. До конца года предусмотрено завершение восстановления двух домов культуры в сёлах Адильотар и Тагиркент; лимиты финансирования в размере 54 млн рублей, выделенные из федерального бюджета, доведены до муниципальных образований.

К началу учебного года восстановлены 119 объектов образования, пострадавших в результате ЧС, — они готовы к приёму учащихся с 1 сентября. По словам Рамазанова, к 30 августа планируется завершить работы на двух школах, возведённых из быстровозводимых модульных конструкций. Ещё пять объектов модульного типа (три школы, детский сад и здание пищеблока) находятся на стадии строительства. На период проведения работ приняты меры для обеспечения непрерывности учебного процесса.

Мария Хоперская