В Каспийске проверяют обстоятельства гибели 19летнего парня, выпавшего из окна

Следственный отдел по городу Каспийску СУ СК РФ по Республике Дагестан проводит процессуальную проверку по факту падения местного жителя из окна. ЧП произошло 27 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 19летний молодой человек выпал из окна квартиры одной из городских пятиэтажек. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями, однако позднее он скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, а также причины и условия, которые могли привести к происшествию. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Хоперская