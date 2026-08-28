В Краснодаре восстановили кровлю пострадавшего после атаки БПЛА дома в Карасунском округе

В Краснодаре продолжается восстановление многоквартирного дома в Карасунском округе, поврежденного в результате атаки БПЛА. Глава города Евгений Наумов повторно посетил объект и обсудил с жильцами ход работ и решение вопросов, которые они поднимали месяц назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кровля дома уже восстановлена, в наиболее пострадавшей квартире завершен монтаж новой плиты перекрытия. После того как конструкция просохла, рабочие приступили к ремонту кухни, на которую пришелся основной удар. Также восстановлены стены санузла и электропроводка.

На завершение ремонта в квартире отведен месяц. По словам Евгения Наумова, это позволит жильцам как можно скорее вернуться домой.

В пункт временного размещения жильцы дома не переезжали. Список пострадавших для получения материальной помощи сформирован, выплаты должны начать поступать на счета горожан на следующей неделе.

Отдельно был решен вопрос психологической поддержки детей жителей дома. По просьбе родителей организовали помощь специалистов для всех детей, которым она потребовалась.

Глава Краснодара поручил сохранить объект на особом контроле до полного завершения восстановительных работ.

Вячеслав Рыжков