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На Ставрополье задержали участника аферы на 2 млн рублей

В Предгорном округе Ставрополья полицейские задержали посредника, пытавшегося получить от местной жительницы 2 млн рублей в рамках мошеннической схемы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, 45летняя жительница станицы Ессентукской стала жертвой аферистов: она нашла в интернете сайт с предложением быстрого заработка, а так называемые «кураторы» убедили её инвестировать средства в фондовую биржу — для этого требовалось передать деньги через курьера.

Злоумышленники не смогли довести преступный умысел до конца: оперативники задержали 23летнего курьера в момент передачи ему пакета с муляжом денежных средств. Подозреваемый — житель СанктПетербурга — неоднократно приезжал на Ставрополье по указанию кураторов: те выплачивали ему 5 % от суммы каждой планируемой сделки, а также компенсировали расходы на проживание в Пятигорске, авиаперелеты и такси.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания и заключён под стражу. Расследование продолжается.

Мария Хоперская

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