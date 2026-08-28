В Анапе составили более 250 протоколов за ненадлежащее содержание земель

В Анапе продолжается работа по выявлению земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, которые собственники ненадлежащим образом содержат и допускают их зарастание сорной растительностью сообщила в своих социальных сетях глава города Светлана Маслова.

Мэр отметила, что такие территории могут ухудшать санитарное и противопожарное состояние населенных пунктов, а также способствовать распространению карантинных растений, включая амброзию и борщевик. Заброшенные участки также создают условия для размножения грызунов и насекомых-вредителей.

Специалисты управления муниципального контроля администрации выявляют проблемные участки, устанавливают их собственников и направляют им уведомления о дате, времени и месте составления протокола об административном правонарушении. На данный момент составлено более 250 протоколов, уведомления направлены собственникам более 400 земельных участков.

В администрации призвали владельцев территорий следить за их состоянием, не допускать захламления и зарастания.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из границ населенных пунктов за пять лет исключили более 63,5 тыс. га сельскохозяйственных земель. В том числе работа по корректировке генеральных планов проводилась в Анапе, Геленджике и Новороссийске. В ближайшее время власти намерены вывести из границ поселений еще около 35 тыс. га сельхозугодий

Анна Гречко