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В Ставрополе к сдаче готовятся три новых корпуса детской краевой больницы

В Ставрополе завершается подготовка нового корпуса детской краевой больницы к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Фото: соцсети Владимира Владимирова

Фото: соцсети Владимира Владимирова

Сейчас на объекте расставляют мебель, монтируют оборудование, ведется набор медицинского персонала. Корпус рассчитан примерно на 300 стационарных коек. Кроме того, в нем откроются три отделения, которых прежде в детской краевой больнице не было: кардиохирургия, нейрохирургия и челюстно-лицевая хирургия.

В корпусе также будет предусмотрена система высокоэффективной маршрутизации, призванная обеспечить максимально оперативное оказание сложных видов медицинской помощи в экстренных случаях.

Константин Соловьев

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