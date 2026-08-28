В Мысхако из-за повреждения кабеля без света остаются около 60 домов

В селе Мысхако продолжаются аварийные работы на линии электроснабжения. После устранения одного повреждения специалисты обнаружили второе — оно находится в труднодоступном месте, поэтому для доставки экскаватора пришлось задействовать кран, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сейчас на месте работают специалисты и техника. Проводятся земляные работы, после их завершения энергетики установят соединительную муфту и восстановят линию.

Без электроснабжения остаются два малоквартирных дома по 16 квартир и около 30 частных домовладений. Для обеспечения жителей электричеством установлен и подключен дизельный генератор. Жителей попросили по возможности не использовать мощные электроприборы, чтобы снизить нагрузку на оборудование. Завершить аварийные работы планируется сегодня до 18:00.

Аварийные отключения электроэнергии в Новороссийске в последние недели происходят на фоне повышенной нагрузки на городские сети. Для восстановления электроснабжения в разных районах города энергетики вынуждены проводить ремонт поврежденных кабельных линий и привлекать дополнительную технику.

Анна Гречко