Самарскую УК оштрафовали за крупный долг по ЖКХ

Прокуратура Куйбышевского района Самары выявила серьезные нарушения в работе управляющей компании ООО «Волжский берег», обслуживающей 160 многоквартирных домов. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что организация накопила задолженность перед ресурсоснабжающей компанией в размере более 800 тыс. руб. Это стало поводом для возбуждения административных дел в отношении как самой компании, так и ее руководителя.

По результатам расследования действия УК и ее директора были квалифицированы как грубое нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами (ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

Государственная жилищная инспекция Самарской области вынесла постановление о наложении штрафов на общую сумму 400 тыс. руб. Только после этого компания начала погашать образовавшуюся задолженность.

Георгий Портнов