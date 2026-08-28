На Ставрополье продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы

В Ставропольской городской агломерации реализовано шесть этапов внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В 2026 году к Центру управления дорожным движением добавили десять светофоров и 22 камеры видеонаблюдения, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На дорогах установили 37 детекторов транспорта. Кроме того, в региональном центре переоснастили 84 светофора, подключенных к Центру управления дорожным движением.

Для снижения загруженности дорог разрабатывается система, включающая автоматизированное управление светофорами и средствами контроля за дорожным движением, а также системы оповещения водителей о дорожной обстановке. Особое внимание уделяется повышению безопасности на дорогах.

Наталья Белоштейн