Число виноделен в Крыму выросло на треть

Количество винодельческих предприятий в Крыму за три с половиной года выросло на 33% — с 260 на начало 2023 года до 346 к 1 августа 2026 года. Такие данные приводит «Эксперт Юг» со ссылкой на аналитиков «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По числу компаний отрасли республика занимает третье место среди южных регионов России. Выше показатель только в Краснодарском крае, где насчитывается 488 винодельческих организаций, и Дагестане — 435.

Наиболее заметное расширение отрасли пришлось на 2024 год: число предприятий увеличилось на 31, или 11,19%. В 2025 году было зарегистрировано еще 20 компаний, что соответствует росту на 6,49%. За январь—июль 2026 года количество предприятий выросло еще на 16, или 4,85%.

Всего с начала 2023 года в Крыму появилось 105 новых винодельческих предприятий. При этом число ликвидаций остается сравнительно небольшим: за рассматриваемый период прекратили работу 47 компаний. В Дагестане за это же время было ликвидировано 111 организаций, в Краснодарском крае — 101.