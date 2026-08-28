К Октябрьском районе Ростова скорость продаж новостроек выросла на 39%

В Ростове-на-Дону строятся 203 дома, что на два меньше, чем в июне, а общее число проданных квартир выросло с 1142 до 1164. Прирост обеспечен исключительно за счет лидера — Октябрьского района, где возводится 24 дома. За июль там реализовано 603 квартиры, то есть более половины всех городских продаж. Скорость продаж здесь увеличилась на 39% и составила 25,1 квартир на один дом. Такие данные представлены в аналитической системе «Домострой Профи» сайта ДОМОСТРОЙДОН.РУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бакеев, Коммерсантъ Фото: Андрей Бакеев, Коммерсантъ

Положительную динамику показал и Пролетарский район: скорость подскочила на 41,5% — с 5,4 до 7,6 квартир на одну новостройку при 12 строящихся объектах и 92 проданных лотах.

Советский район, располагающий 34 домами, снизил скорость на 22,8% — с 6,24 до 4,82 (продано 164 квартиры). Кировский упал на 26,8% — с 6 до 4,4 (49 квартир из 11 домов). Железнодорожный — на 28,6% — с 5,6 до 4 (24 квартиры из 6 объектов). Первомайский район, несмотря на самое большое число строящихся домов (87), потерял 22,5% скорости — с 2,9 до 2,3, реализовав 201 квартиру. В Ворошиловском районе падение составило 27,9% — с 2 до 1,5 (18 квартир из 12 домов).

Наиболее заметное снижение зафиксировано в Ленинском районе: скорость рухнула на 69,6% — с 2,5 до 0,7 квартиры при 17 домах и всего 13 проданных квартирах.

Наталья Белоштейн