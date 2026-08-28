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В Самаре осужден дебошир, напавший на полицейского в парке

Советский районный суд Самары вынес приговор местному жителю, применившему насилие к сотруднику полиции. Подсудимый признан виновным в оскорблении представителя власти и применении к нему насилия (ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инцидент произошел в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы. Подсудимый находился в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и нецензурно выражался.

На место происшествия прибыли полицейские, потребовали от обвиняемого прекратить нарушение общественного порядка и предупредили его о последствиях. Но мужчина проигнорировал законные требования, оскорбил полицейского и дважды ударил его в плечо.

Георгий Портнов