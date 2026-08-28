Интеллектуальную транспортную систему Дона введут в эксплуатацию до конца года

В Ростовской области до конца 2026 года планируется завершить тестирование и ввести ГИС ИТС РО в промышленную эксплуатацию. К ней подключат муниципальный сегмент ИТС Ростова-на-Дону: 44 светофора в городе дополнительно оснастят 166 детекторами движения транспорта. Это позволит перейти к адаптивному режиму управления светофорами, максимально учитывающему интенсивность транспортных потоков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В последующие три года при получении федеральных субсидий планируется дальнейшее расширение системы: увеличение числа детекторов транспорта и обзорных видеокамер в донской столице, а также интеграция технических средств организации дорожного движения из других муниципалитетов Ростовской агломерации. Реализация мероприятий позволит сформировать в регионе современную, безопасную и удобную транспортную среду.

Сейчас ГИС ИТС Ростовской области представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий модули автоматизированного управления дорожным движением, метеомониторинга, видеонаблюдения, информирования участников движения и управления общественным транспортом. Система функционирует в тестовом режиме. Периферийное оборудование — 79 детекторов транспорта, три светофорных контроллера, 85 видеокамер, 30 метеостанций и четыре информационных табло — уже установлено на региональных дорогах в границах Ростовской агломерации.

Наталья Белоштейн