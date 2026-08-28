Самарская область вошла в группу с базовым уровнем зрелости научно-технического развития

Самарская область входит в группу с базовым уровнем зрелости научно-технического развития по итогам оценки за прошедший год, которую прошли в июле этого года 89 регионов. Об этом сообщает минобрнауки Самарской области со ссылкой на совещание в рамках XIII Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2026».

Оценку проводила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Она формировалась по 14 показателям, объединенным в пять групп: управление научно-технологическим развитием, квалифицированный заказ на НИОКР, заказ на подготовку кадров по приоритетным направлениям, популяризация науки и поддержка молодых ученых, инновационное развитие субъекта.

«Место в рейтинге не является самоцелью. Нам важно понять имеющиеся управленческие дефициты и своевременно устранить их, используя в том числе лучшие практики регионов-лидеров. Мы продолжим выстраивать систему, где образование, наука и бизнес работают на единые цели», — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Руфия Кутляева