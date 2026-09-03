С начала года объем рыночных размещений банковского сектора по сумме непогашенного номинала составил 590 млрд руб. Крупнейшей сделкой стало дебютное размещение ВЭБ.РФ выпуска облигаций с переменным номиналом (линкер), величина которого привязана к индексу RUONIA. При первоначальном предложении в 100 млрд руб. эмитент смог разместить бумаги на 150 млрд руб., а купон был снижен с 2% до 1,85% годовых.

Линкер (облигация с индексируемым номиналом) — редкий финансовый инструмент на российском рынке. Самые популярные из них — это ОФЗ-ИН Минфина, номинал которых привязан к инфляции. С учетом выпуска ВЭБ.РФ на рынке обращается 23 выпуска корпоративных эмитентов с индексируемым номиналом на сумму почти 510 млрд руб. Как правило, индексация в таких бумагах привязана к инфляции, ключевой ставке, а также ценам на золото и серебро. Выпуск же ВЭБ.РФ стал первым на российском рынке с привязкой не просто к RUONIA, а к индексу, величина которого обычно на 20–30 б. п. выше ключевой ставки. «При достаточно высокой ликвидности инструмент дает инвесторам конкурентную альтернативу иным инструментам денежного рынка, торгуемым на Мосбирже, предлагая премию сверх основного индекса денежного рынка 1,85%»,— отмечает Игорь Козак.