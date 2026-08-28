Рейсы из Саратова в Москву задерживают более чем на шесть часов

Саратовский аэропорт «Гагарин» не может отправить несколько бортов. Это следует из данных онлайн-табло аэрогавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / minprom64 Фото: t.me / minprom64

В 12:45 должен был вылететь самолет в Москву — перенесли на 15:55. В 10:20 ожидалось отправление борта в Санкт-Петербург — теперь вылет запланирован на 17:05. На 21:25 перенесли еще один самолет в Москву (было 16:15). Вечерний рейс в Сочи отменили. Также пересмотрели время вылета ночного (23:45) самолета в Москву — перенесли на 2:30 29 августа.

«Гагарин» продолжает ждать ряд рейсов. Борт из Санкт-Петербурга должен был прибыть в 12:10, теперь — 15:20. Также задерживаются четыре самолета из Москвы. Прилет борта из Хургады перенесли с 16:50 на 17:40.

Дарья Васенина