Размер имеет значение

По данным Cbonds на 31 июля, объем облигаций, выпущенных банками, институтами развития и государственными агентствами, достигал примерно 10 трлн руб., что составляет более 25% объема рынка всех корпоративных облигаций по непогашенному номиналу. Но, как отмечает Игорь Козак, объем классических выпусков для неограниченного круга инвесторов составляет около 3,1 трлн руб., из которых доля облигаций с плавающей ставкой — 53%, облигаций с фиксированным купоном — 40%, оставшиеся 7% — это дисконтные облигации.

Банковский сектор представлен 17 уникальными эмитентами и 136 выпусками. С точки зрения разделения по объему он высококонцентрирован — на долю крупнейших госбанков и институтов развития, таких как ВЭБ.РФ, «Дом.РФ», Сбербанк, Газпромбанк, Банк ПСБ и другие, приходится 85% объема в обращении. При этом на первую тройку приходится 72% всего банковского сектора.